Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис говорит, что в ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы вошел, скорее всего, беспилотник типа «Шахед», однако окончательно подтверждать информацию пока преждевременно.

«Скорее всего, «Шахед», возможно, и другого типа», — сказал Матулёнис во вторник в эфире радиостанции Ziniu radijas.

«И у россиян, и у украинцев есть дроны различных типов, поэтому мы не можем однозначно утверждать, откуда прилетел этот дрон, откуда он следовал и куда направлялся», — добавил он.

Как сообщало агентство BNS, дрон, предположительно прилетевший со стороны Беларуси, упал на озеро Лавис в Варенском районе рано утром в понедельник. Упавший объект не представлял угрозы для безопасности жителей.

На месте происшествия были обнаружены обломки и двигатель внутреннего сгорания. На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, видно и слышно, что дрон взорвался; очевидцы также подтверждают факт взрыва.

По словам Матулёниса, следствию предстоит выяснить, упал ли объект в Литве случайно, сбившись с курса, или же это была преднамеренная провокация.

«Я бы не стал утверждать, что это провокация со стороны Беларуси, но, разумеется, исключать этого мы никогда не можем», — отметил советник президента.

По его данным, белорусская сторона не предупреждала Литву о приближающемся объекте.

Военные радары не зафиксировали объект, пересекший воздушное пространство Литвы.

Матулёнис предположил, что это произошло из-за малой высоты полета.

«Мы всегда понимали, что наша ахиллесова пята и основные проблемы связаны именно с малыми высотами», — сказал он.

Ранее агентство BNS сообщало, что в прошлом году российские дроны типа «Гербера» дважды залетали в Литву, один из них нес взрывчатку. Официальные лица установили, что те беспилотники направлялись в Украину, но попали в Литву случайно после того, как украинские средства радиоэлектронной борьбы нарушили их курс.