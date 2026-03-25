Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Доходы РФ от экспорта нефти достигли четырехлетнего максимума — Bloomberg

Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Доходы России от продажи нефти резко выросли и достигли уровня марта 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Рост связан с ослаблением санкций США и повышением мировых цен на энергоносители на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По оценкам, за последние три недели цена экспортируемой нефти значительно увеличилась: если в начале года среднесуточный доход составлял около 135 млн долларов, то к марту он достиг примерно 270 млн долларов.

Несмотря на признание временного характера сверхприбылей, они оказывают влияние на финансирование военных расходов. Данные мониторинга судов и портовых агентов указывают на рост морского экспорта сырой нефти за неделю до 22 марта: 37 судов вывезли 28,5 млн баррелей, тогда как неделей ранее — 27,79 млн.

При этом Bloomberg отмечает, что стабильность поставок остается под вопросом из-за погодных условий, технических работ на терминалах и военных атак. В частности, удар Украины по порту "Приморск" может в дальнейшем сократить объемы отгрузок.

Также после решения США возобновились поставки нефти в Индию — до уровня около 1,14 млн баррелей в сутки.

#США #ближний восток #нефть #Украина #санкции #экспорт #доходы #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео