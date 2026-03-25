Доходы России от продажи нефти резко выросли и достигли уровня марта 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Рост связан с ослаблением санкций США и повышением мировых цен на энергоносители на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По оценкам, за последние три недели цена экспортируемой нефти значительно увеличилась: если в начале года среднесуточный доход составлял около 135 млн долларов, то к марту он достиг примерно 270 млн долларов.

Несмотря на признание временного характера сверхприбылей, они оказывают влияние на финансирование военных расходов. Данные мониторинга судов и портовых агентов указывают на рост морского экспорта сырой нефти за неделю до 22 марта: 37 судов вывезли 28,5 млн баррелей, тогда как неделей ранее — 27,79 млн.

При этом Bloomberg отмечает, что стабильность поставок остается под вопросом из-за погодных условий, технических работ на терминалах и военных атак. В частности, удар Украины по порту "Приморск" может в дальнейшем сократить объемы отгрузок.

Также после решения США возобновились поставки нефти в Индию — до уровня около 1,14 млн баррелей в сутки.