Иран разрешил некоторым судам проходить через Ормузский пролив

В мире
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран разрешил некоторым судам проходить через Ормузский пролив
ФОТО: пресс-фото

Иран заявил, что суда, не представляющие угрозы, могут проходить через Ормузский пролив при условии соблюдения правил безопасности и сотрудничества с соответствующими органами, говорится в опубликованном заявлении Международной морской организации (IMO), пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Суда, не представляющие угрозы, при условии, что они не участвуют в агрессии против Ирана и не поддерживают ее, а также полностью соблюдают установленные правила безопасности и защиты, могут получить разрешение на безопасное прохождение через Ормузский пролив", — говорится в заявлении.

Международная морская организация во вторник сообщила, что Министерство иностранных дел Ирана направило заявление, датированное воскресеньем, с просьбой распространить его. Организация отметила, что разослала этот документ государствам-членам и неправительственным организациям.

В заявлении подчеркивается, что суда и любые активы, принадлежащие агрессорам — США и израильскому режиму, а также другим участникам агрессии, по-прежнему не могут пересекать Ормузский пролив.

Ормузский пролив, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, фактически закрыт с момента начала атаки на Иран со стороны Израиля и США 28 февраля.

#Иран #США #Израиль #нефть #безопасность #политика
