Комиссар ЕС по обороне Кубилюс констатировал, что война против Ирана создала дефицит систем Patriot, остро необходимых Украине. Он призвал Европу перенимать у Киева опыт и инновации в сфере ПВО.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс призвал к масштабным инвестициям в системы противовоздушной обороны европейских стран на фоне ракетных ударов Ирана по целям на Ближнем Востоке и за его пределами. "Мы должны резко нарастить производство систем ракетной обороны", - заявил он в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Бывший премьер-министр Литвы выразил обеспокоенность состоянием европейской противовоздушной обороны вследствие войны против Ирана - особенно применительно к Украине. "Речь идет о системах Patriot, в которых украинцы остро нуждаются, но которые сейчас очень востребованы в регионе Персидского залива", - пояснил он.

"Потребуется время, чтобы закрыть образовавшуюся брешь. Поэтому нам необходимо думать о европейских системах ракетной обороны", - подчеркнул Кубилюс. По его словам, европейская оборонная промышленность могла бы сотрудничать в этой сфере с Украиной, которая ищет партнеров в Европе. "Они стали очень быстрыми и инновационными в разработке", - отметил еврокомиссар.

Европа должна учиться на примере Украины и в контексте возможной угрозы со стороны России, указал Андрюс Кубилюс. "Если в 2029 или 2030 году мы столкнемся с российской агрессией, но нам будет противостоять закаленная в боях армия, более сильная, чем в 2022 году, способная задействовать миллионы дронов", - предупредил еврокомиссар.

Он также отметил, что Украина, в отличие от европейских государств, накопила боевой опыт - как в промышленном отношении, так и на поле боя. Еврокомиссар призвал государства-члены ЕС срочно разблокировать многомиллиардную помощь Украине. "Мы должны понимать, что для Европы будет значительно дороже, если Украина не устоит против России", - подчеркнул литовский консерватор.