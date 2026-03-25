Лукашенко прибыл в Северную Корею

В мире
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лукашенко прибыл в Северную Корею
ФОТО: dreamstime

Глава Беларуси Александр Лукашенко в среду начал свой первый официальный визит в Северную Корею, сообщает государственное информационное агентство Беларуси "БЕЛТА", пишет LETA со ссылкой на AFP.

Цель двухдневного визита — углубление связей и "определение основных направлений взаимных интересов и наиболее перспективных проектов для реализации", отмечает агентство.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Лукашенко встречались в сентябре в Пекине, где посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь. Тогда северокорейский лидер пригласил его посетить страну.

Цель визита — "продемонстрировать солидарность" между странами, выступающими против западного порядка, заявил агентству AFP представитель Корейского института оборонного анализа Ли Хо Рён.

"Ким постарается использовать эту возможность, чтобы повысить свою дипломатическую узнаваемость и укрепить солидарность между так называемым блоком стран, ориентированных против Запада", — сказал Ли.

В письме Лукашенко в начале этого месяца Ким отметил, что "готов расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества до нового, более высокого уровня в соответствии с требованиями новой эпохи", сообщило северокорейское агентство KCNA.

В свою очередь белорусский лидер заявил, что "Минск подтверждает заинтересованность в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном на всех уровнях".

#Лукашенко #Ким Чен Ын #Северная Корея #дипломатия #визит #Беларусь #политика
