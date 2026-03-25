Правительство Молдовы утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе страны сроком на 60 дней, начиная с 25 марта, во вторник сообщило Министерство энергетики, пишет LETA со ссылкой на INTERFAX-УКРАИНА.

"Кабинет министров утвердил введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе по всей Молдове сроком на 60 дней, начиная с 25 марта", — говорится в заявлении министерства.

Согласно юридическим процедурам, это решение должно быть официально утверждено парламентом, поэтому во вторник было созвано внеочередное заседание, отметили в министерстве.

"В связи с военными атаками России на инфраструктуру на юге Украины, в результате которых была прекращена эксплуатация воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты–Исакча, решение основано на анализе рисков, необходимости срочного вмешательства для защиты критической инфраструктуры и мобилизации дополнительных ресурсов", — пояснили в Министерстве энергетики.