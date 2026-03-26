Почти полная блокада Ираном Ормузского пролива спровоцировала глобальный энергетический кризис. Страны по всему миру, их жители и бизнес пытаются справиться с ростом цен на нефть, газ и нефтепродукты и разными способами решают возникшую проблему - нормируя расход топлива, отправляя сотрудников работать из дома или отказываясь от авиаперелетов.

В Шри-Ланке частные автовладельцы могут получить только 15 литров бензина в неделю, используя специальную систему на основе QR-кода. В других странах Азии, например в Камбодже, закрыта треть АЗС, а в Мьянме введена система "четных - нечетных" номеров транспортных средств. Это означает, что автомобили с нечетными регистрационными номерами можно заправить в один день, а с четными - только на следующий. В Новой Зеландии правительство рассматривает возможность повторного введения "дней без автомобилей" - их владельцы сами должны будут выбирать день недели, когда им нельзя ездить на своей машине.

Китай, пишет Deutsche Welle, придерживается несколько иного подхода, отказавшись от запланированного повышения цен на топливо, после того как они на заправках выросли на 20% с начала войны США и Израиля против Ирана.

Словения стала первым государством-членом ЕС, которое ввело нормирование продажи топлива в конце марта: водителям частных автомобилей разрешено покупать не более 50 литров в неделю, а предприятиям и фермерам - 200 литров. А Словакия установила временные ограничения на продажу и экспорт солярки.

Поскольку Евросоюз не желает вырабатывать единую позицию, каждый его участник должен принимать собственные меры. Германия уже ощутила на себе последствия роста цен на бензин и дизтопливо до 2 евро и выше за литр, что на 18% дороже, чем две недели назад. Бундестаг 26 марта одобрил законопроект, согласно которому АЗС разрешается повышать цены только один раз в день.

Помимо нормирования топлива, распространенной стратегией в разных странах является поощрение людей к более частой работе из дома. Пакистан ввел обязательную четырехдневную рабочую неделю для госслужащих, а Доминиканская Республика призывает компании сократить время, которое их сотрудники должны проводить на рабочих местах.

Власти Египта стремятся сократить потребление электроэнергии, распорядившись об обязательном закрытии торговых центров и ресторанов в 21:00, а всех госучреждений - в 18:00. Аналогичным образом Бангладеш и Таиланд установили соотвественно на уровне 25 и 26 градусов Цельсия максимально допустимую температуру в зданиях госорганов, чтобы сэкономить на расходах на кондиционирование. Кения запретила экспорт топлива, а также ввела его жесткое нормирование. В Замбии тем, кто скупает бензин впрок, грозят штрафы. При этом Африка, как и Азия, в значительной степени зависит от поставок нефти с Ближнего Востока.