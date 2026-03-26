Лидеры Северной Кореи и Беларуси в четверг подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве, сообщают северокорейские СМИ, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Как сообщалось ранее, правитель Беларуси Александр Лукашенко в среду начал свой первый официальный визит в Северную Корею. Белорусское государственное агентство «Белта» отмечает, что целью двухдневного визита является углубление связей и «определение ключевых сфер взаимного интереса и наиболее перспективных проектов для реализации».

Северокорейские СМИ сообщают, что лидер страны Ким Чен Ын тепло принял белорусского лидера.

Обе страны поддерживают войну России против Украины, находятся под западными санкциями и обвиняются в серьёзных нарушениях прав человека.

«Дружественные отношения наших стран, начавшиеся ещё во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня, благодаря всестороннему и устойчивому развитию, мы начинаем совершенно новый этап», — приводит «Белта» слова Лукашенко.

«В условиях современных глобальных изменений — когда мировые державы открыто игнорируют и нарушают нормы международного права — независимым государствам необходимо теснее сотрудничать и консолидировать усилия, чтобы защитить свой суверенитет и повысить благосостояние своих граждан», — заявил Лукашенко.

Лукашенко встретили в Пхеньяне с торжественной церемонией на площади Ким Ир Сена, где собрались сотни людей. Позднее он посетил Кымсусанский дворец Солнца, где хранятся останки отца и деда Кима. Лукашенко сопровождали высокопоставленные представители Северной Кореи, и в мавзолее он возложил цветы также от имени российского лидера Владимира Путина, сообщают северокорейские СМИ.