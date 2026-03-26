Президент Финляндии: сегодня Украина находится в гораздо лучшем положении на поле боя 0 320

Дата публикации: 26.03.2026
Лучшие друзья Владимир и Александр.

В качестве негатива для Стубба выступает война на Ближнем Востоке.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что год назад он был более оптимистичен в отношении возможности достижения мира в Украине.

Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

В контексте мирного процесса в Украине Стубб указал на три вещи, которые изменились за год.

"Думаю, сейчас я настроен более пессимистично, в этом смысле – более реалистично. В то же время, что касается Украины, есть три момента, которые отличаются от прошлого года. Во-первых, мы участвуем в мирных переговорах, чего тогда не было", – отметил он.

Кроме того, по его словам, сегодня Украина находится в гораздо лучшем положении на поле боя, чем год назад, отмечая, что украинские войска снова оттесняют россиян и отвоевывают территории.

В то же время в качестве негативного фактора финский президент назвал войну на Ближнем Востоке.

"Что я бы вам сказал до начала войны в Иране, так это то, что российская экономика страдает. До войны они сталкивались с нулевым ростом, нулевыми резервами, 16-процентными ставками, двузначной инфляцией и неспособностью российского правительства платить солдатам. И они ожидали, что бюджетный дефицит вырастет с прошлогоднего уровня в 83 млрд долларов до 130 млрд долларов", – сказал Стубб.

Он добавил, что сейчас, с ростом цен на нефть и отменой санкций, мы не знаем, что будет, поэтому это будет иметь негативный эффект".

Недавно также Стубб выразил убеждение, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.

Он также говорил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может помешать России в военном сотрудничестве с Ираном.

Читайте нас также:
