Последний опрос общественного мнения показывает, что Урсула фон дер Ляйен не пользуется большой поддержкой в Польше. Более половины опрошенных оценивают ее действия негативно, в то время как положительные мнения выражает гораздо меньшая часть респондентов.

Согласно данным опроса, проведенного студией IBRiS, около трети респондентов положительно относятся к главе Еврокомиссии, а более половины - отрицательно. Небольшой процент опрошенных не высказал своего мнения или не знаком с этой фигурой.

Такие результаты свидетельствуют о явном преобладании критических оценок и говорят о том, что образ председателя ЕК в Польше остается весьма проблематичным.

Эксперты подчеркивают, что негативные мнения о президенте ЕК не обязательно переходят в оппозицию к самому Европейскому союзу. Напротив, большинство поляков по-прежнему поддерживают членство страны в сообществе.

По мнению профессора Роберта Альберски из Института политологии Вроцлавского университета, негативная оценка Урсулы фон дер Ляйен в Польше во многом связана с критикой политики ЕС, а не с личностью самого председателя ЕК.

"Госпожа фон дер Ляйен является воплощением того, что в нарративе правой политической сцены представлено как евробюрократия из Брюсселя. Кроме того, тот факт, что она немка, согласуется с идеей, что ЕС служит для ограничения суверенитета Польши", - поясняет эксперт в интервью Euronews.

В то же время он подчеркивает, что большинство поляков по-прежнему не хотят покидать ЕС, хотя критические настроения в отношении европейских институтов растут. "Пока что эти скептики говорят: Союз, возможно, не идеален, но мы остаемся, потому что выгоды от него больше, чем затраты. Но если такая позиция сохранится в течение многих лет, она может легко изменить отношение общества", - предупреждает профессор Альберски.

Что влияет на негативный имидж?

На имидж председателя ЕК в Польше влияет несколько важных факторов. Среди наиболее часто упоминаемых - противоречивая политика ЕС, например, меры по защите климата или экономические правила.

Хорошим примером является отношение поляков к схеме торговли квотами на выбросы ETS: более половины опрошенных выступают за выход из нее, что свидетельствует о скептическом отношении к некоторым элементам климатической политики ЕС.

Такие настроения могут напрямую повлиять на восприятие Европейской комиссии и ее президента, связанное с реализацией этих противоречивых мер.

Оценка Урсулы фон дер Ляйен во многом зависит от политических взглядов респондентов.

Как и во многих других политических опросах, мнения явно поляризованы, причем сторонники разных партий по-разному оценивают действия Евросоюза и его лидеров.

Это означает, что результаты опроса - это не просто оценка одного человека, а отражение более широких разногласий, существующих в польском обществе.

"Поляки критикуют прежде всего политику ЕС, а не личность Урсулы фон дер Ляйен. Опросы показывают, что большая часть общества не понимает, как работают европейские институты и какие решения принимает председатель Комиссии. Это, естественно, выливается в низкое мнение о ней - для многих она просто государственный служащий, чьи действия не очень легко понять", - добавляет эксперт.

Не только поляки критикуют главу ЕК - результаты опроса 2025 года

Восприятие работы Еврокомиссии и ее председателя было изучено и в других странах ЕС, и результаты показали, что настроения в отношении Брюсселя и Урсулы фон дер Ляйен не одинаковы в ЕС.

Опрос, проведенный компанией Ipsos для Euronews в июне 2025 года в 18 странах, показал, что только в трех странах: Португалии, Дании и Испании - большинство респондентов положительно относятся к работе Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. В остальных странах мнения были более критичными или значительная часть респондентов не высказала своего мнения, что свидетельствует об определенной дистанции общества от институтов ЕС и его лидера.

Кроме того, опрос, проведенный в июле 2025 года в пяти крупнейших странах ЕС - Франции, Германии, Италии, Испании и Польше, - показал, что более половины опрошенных считают, что фон дер Ляйен не смогла защитить интересы Союза в ходе переговоров о заключении крупного торгового соглашения с США, а некоторые респонденты даже выступили за ее отставку. Такие результаты свидетельствуют о растущем недовольстве председателем Комиссии в некоторых крупных странах-членах.

Как и в Польше, мнения, критикующие работу ЕК и ее председателя, преобладают во многих странах ЕС, что свидетельствует о том, что проблемы с имиджем организации носят общеевропейский характер.

Предупреждающий сигнал для Брюсселя

Эксперты отмечают, что преобладание негативных оценок может быть тревожным сигналом для институтов ЕС. Снижение доверия к их деятельности, даже если это напрямую не повлияет на поддержку членства Польши в ЕС, может помешать реализации общей политики в будущем.

В то же время результаты опроса свидетельствуют о том, что ключевую роль играет способ информирования и разъяснения решений, принимаемых на европейском уровне. Отсутствие ясности и понимания этих действий способствует росту скептицизма в обществе.

Напомним, что в январе 2026 года Европейский парламент отклонил предложение о вынесении вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Большинство евродепутатов выступили против этой инициативы, что позволило президенту ЕК сохранить свой пост, несмотря на обвинения, в частности, в провале торговых переговоров и неспособности защитить интересы фермеров.