В Тегеране заявляют о готовности миллиона бойцов к войне с США 0 258

В мире
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Тегеране заявляют о готовности миллиона бойцов к войне с США
ФОТО: пресс-фото

В Иране заявляют о масштабной мобилизации в ответ на возможное наземное вторжение со стороны Соединенных Штатов. На фоне сообщений о переброске Вашингтоном дополнительных военнослужащих на Ближний Восток Тегеран утверждает, что более миллиона человек уже организованы и готовы к участию в боевых действиях.

Согласно иранским источникам, угроза начала наземной операции вызвала беспрецедентный подъем среди населения, который власти характеризуют как "волну энтузиазма".

Как сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на информированный военный источник, за последние несколько дней зафиксирован огромный приток обращений от молодых иранцев, желающих вступить в ряды Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Утверждается, что готовность сотен тысяч добровольцев призвана создать "исторический ад" для американских войск, если те решатся пересечь границы страны.

Ад обещает иранцам и Трамп. А в итоге они устроят ад для всех нас...

#Иран #США #безопасность #геополитика #мобилизация #нападение #политика
