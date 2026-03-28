Иран в субботу атаковал несколько стран Персидского залива с помощью дронов и ракет, причинив разрушения, пишет LETA со ссылкой на DPA и AFP.

В Абу-Даби несколько пожаров возникли из-за обломков перехваченных баллистических ракет, сообщают местные СМИ. Были ранены шесть человек.

Об одном пострадавшем также сообщается в Омане, где два беспилотника были направлены в сторону главного порта Салала на западе страны.

В результате инцидента был ранен иностранный рабочий, а также причинён незначительный ущерб крану, сообщает агентство новостей Омана ONA.

Кувейтское агентство новостей KUNA сообщает, что аэропорт в столице Кувейта подвергся атаке нескольких дронов, однако люди не пострадали. Тем не менее радарная система аэропорта получила значительные повреждения.

По данным Министерства обороны Саудовской Аравии, ночью была перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, целью которой был район столицы Эр-Рияда. Также были сбиты три беспилотника, сообщили официальные лица.

Иранская армия в субботу заявила, что нанесла удар по складу украинской системы противодействия дронам в Объединённых Арабских Эмиратах, который, по утверждению Ирана, использовался для поддержки сил США.

«Поскольку целью были укрытия американских командиров и военнослужащих в Дубае, был уничтожен склад украинской системы противодействия дронам, находившийся в Дубае», — говорится в заявлении центрального оперативного командования вооружённых сил Ирана.