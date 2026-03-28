Связанные с Ираном хакеры взломали личный почтовый ящик директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела и опубликовали его фотографии и документы в интернете, сообщили хакеры и само ведомство в пятницу, 27 марта, пишет DW.

Группировка Handala Hack Team сообщила на своем сайте, что Пател "теперь обнаружит свое имя в списке успешно взломанных нами жертв". Хакеры опубликовали серию личных снимков директора - на них он нюхает и курит сигары, едет в старинном кабриолете и кривляется, фотографируя себя в зеркале с большой бутылкой рома.

В ФБР подтвердили факт взлома

ФБР подтвердило факт взлома. Представитель ведомства Бен Уильямсон заявил, что "приняты все необходимые меры для снижения потенциальных рисков", но отметил, что похищенные данные "носят исторический характер и не содержат правительственной информации". Помимо фотографий, хакеры выложили и выдержки из более чем 300 электронных писем - судя по всему, смесь личной и рабочей переписки Патела за период с 2010 по 2019 годы.

Reuters не удалось собственными силами установить подлинность переписки. Однако личный адрес нат почтовом сервере Gmail, который Handala называет взломанным, совпадает с адресом, связанным с Пателем в предыдущих утечках данных, зафиксированных компанией District 4 Labs. Google не ответил на запрос о комментарии.

"Заставить их чувствовать себя уязвимыми"

Западные исследователи считают Handala одним из псевдонимов, используемых иранскими государственными подразделениями киберразведки. Ранее группировка заявляла о взломе американского производителя медицинского оборудования Stryker, утверждая, что уничтожила огромный массив данных компании. 26 марта Handala также заявила о публикации персональных данных десятков сотрудников оборонного концерна Lockheed Martin, работающих на Ближнем Востоке.

Связанные с Ираном хакеры - поначалу державшиеся в тени после скоординированных ударов США и Израиля по Исламской Республике в прошлом месяце - все активнее демонстрируют свои кибероперации по мере перехода конфликта в затяжную фазу.

Гил Мессинг, директор по персоналу израильской компании Check Point, заявил, что операция по взлому и утечке данных против Пателя является частью иранской стратегии, направленной на то, чтобы дискредитировать американских чиновников и "заставить их чувствовать себя уязвимыми". По его словам, иранцы "пускают в ход все, что имеют".

Прецеденты взломов личной почты

Взломы личной переписки высокопоставленных чиновников случались и прежде, ортмечает Reuters. В 2016 году хакеры взломали личный аккаунт Gmail Джона Подесты - руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон - и опубликовали данные на сайте WikiLeaks. В 2015 году подростки взломали личный аккаунт AOL тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана и слили данные об американских разведчиках.

Подобные относительно несложные взломы вписываются в оценку американской разведки от 2 марта, с которой ознакомился Reuters: в ней говорилось, что Иран и его союзники могут ответить на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи низкоуровневыми атаками на американские цифровые сети.

По имеющимся данным, у связанных с Ираном хакеров может быть в запасе и другая похищенная переписка: в прошлом году группировка Robert сообщила Reuters, что рассматривает возможность публикации 100 гигабайт данных, похищенных у руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и других лиц из окружения Трампа. Проверить это заявление Reuters не удалось.

Взлом устройств израильских чиновников

Спецслужбы Израиля ранее заявили, что за последние месяцы были предотвращены сотни атак на высокопоставленных израильтян, включая чиновников и сотрудников Минобороны. После начала 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года резко увеличилось количество попыток взлома личных аккаунтов, в том числе сервисов Google.

Несколько месяцев назад Handala, в частности заявляла о взломе устройства бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его соратницы Аелет Шакед. Кроме того, группировка утверждала, что получила доступ к мобильному устройству Цахи Бравермана, главы офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.