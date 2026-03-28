Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны 0 234

Дата публикации: 28.03.2026
Украина и Объединённые Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, в субботу сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на INTERFAX-UKRAINA.

«Спасибо за встречу и готовность к сотрудничеству. Мы договорились сотрудничать в сфере безопасности и обороны. Команды уточняют детали», — заявил Зеленский после встречи в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Зеленский отметил, что Украина открыта к совместной работе, которая в стратегической перспективе «усилит защиту наших народов и жизни в наших странах».

«Поэтому важно использовать возможности обеих стран для укрепления обороны, включая инвестиции, совместное производство и модернизацию соответствующих систем защиты критической и социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в ОАЭ и регионе, а также удары со стороны Ирана, блокирование Ормузского пролива и его влияние на мировой нефтяной рынок.

«Украинцы разработали соответствующую систему обороны, которая обеспечивает значительный процент перехвата вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграцию опыта мы предлагаем нашим партнёрам», — сказал президент Украины.

Днём ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию, где был подписан документ о сотрудничестве в сфере обороны.

#Иран #Украина #безопасность #Саудовская Аравия #оборона #ОАЭ #политика
