Предложение президента Сербии Александра Вучича и премьера Албании Эди Рамы об ускоренной интеграции стран Балкан в единый рынок и Шенгенскую зону встретило сдержанную реакцию в Брюсселе. Лидеры двух стран выступили с инициативой, согласно которой кандидаты могли бы получить доступ к экономическим преимуществам ЕС и свободе передвижения уже сейчас, добровольно отказавшись от права вето, чтобы не обременять процесс принятия общеевропейских решений.

Однако еврокомиссар по расширению Марта Кос в интервью изданию Politico выразила скептицизм относительно возможности такой «ускоренной» процедуры. По её мнению, инициатива Вучича и Рамы недооценивает сложность реформ, необходимых для вхождения в Шенгенское пространство и интеграции в общую экономическую систему. Кос подчеркнула, что эти процессы требуют выполнения тех же жестких условий, что и полноценное членство в Евросоюзе.

На данный момент Еврокомиссия рассматривает три основных сценария политики расширения: сохранение текущего порядка, «постепенную» интеграцию через участие в отдельных программах или «фазную» модель, предполагающую быстрое вступление с последующим завершением реформ. Последний вариант, по словам Кос, уже был фактически отклонен странами ЕС как чрезмерно радикальный.

Ситуация осложняется тем, что для приема новых участников самому Евросоюзу необходимо реформировать внутренние правила функционирования. Пока лидеры Сербии и Албании пытаются снять опасения Парижа и Берлина, предлагая механизм без права вето, Брюссель настаивает на приоритете институциональной готовности и строгом соответствии техническим стандартам, исключая политические компромиссы в вопросах интеграции.