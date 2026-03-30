Раскрыт размер зарплаты Зеленского 0 406

Дата публикации: 30.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Зарплата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц или 551 евро.

Президент Украины Владимир Зеленский получает 28 тысяч гривен в месяц (около 551 евро), свидетельствуют данные декларации на сайте главы государства.

Согласно документу, доходы украинского лидера за прошлый год состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила около 7 миллионов гривен.

При этом денежные активы Зеленского существенно не изменились: в декларации указаны 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро на счете в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривне, долларах и евро.

