В результате удара Ирана в Саудовской Аравии повреждён американский самолёт AWACS 2 926

Дата публикации: 30.03.2026
В результате удара Ирана в Саудовской Аравии повреждён американский самолёт AWACS
ФОТО: twitter

В результате удара Ирана по авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) ВВС США E-3 Sentry, сообщают Bloomberg, The Wall Street Journal и другие западные СМИ, пишет LETA со ссылкой на BBC и Bloomberg.

Самолёт стоимостью около 300 миллионов долларов получил повреждения в результате удара, произошедшего в последние дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

The Wall Street Journal в своём материале о повреждённом самолёте E-3 Sentry ссылается на американских и саудовских официальных лиц.

О том, что в результате удара по базе в Саудовской Аравии пострадал американский самолёт E-3 Sentry, свидетельствуют опубликованные в интернете фотографии, которые были проверены журналистами подразделения проверки фактов BBC Verify.

Как отмечает BBC, снимки первоначально появились в социальной сети Facebook на странице, публикующей новости о вооружённых силах США. На них видно повреждённый самолёт E-3 Sentry.

Центральное командование США пока публично не прокомментировало этот инцидент, отмечает BBC.

В пятницу американский чиновник сообщил агентству Reuters, что в результате удара Ирана по авиабазе были ранены 12 американских военнослужащих.

The Wall Street Journal также сообщил, что повреждения получили как минимум два американских самолёта-заправщика.

В воскресенье иранское агентство Fars сообщило, что самолёт E-3 Sentry был поражён дроном Shahed.

#Иран #США #авиация #Саудовская Аравия #политика
