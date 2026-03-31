Найджел Фарадж, лидер партии «Реформа Великобритании», заявил, что в случае избрания премьер-министром он запретит массовые мусульманские молитвы на исторических британских объектах, охарактеризовав прошедшее на этой неделе в Лондоне мероприятие как попытку «завоевать, запугать и доминировать».

Фарадж высказался по поводу дискуссии, развернувшейся на этой неделе, когда публичное мусульманское молитвенное мероприятие на Трафальгарской площади было названо «актом господства и раскола» другим политиком — представителем Консервативной партии по вопросам правосудия Ником Тимоти.

Премьер-министр Кир Стармер призвал уволить Тимоти из-за этих высказываний.

Фарадж, давний сторонник выхода Великобритании из ЕС и друг президента США Дональда Трампа, который с начала прошлого года лидирует во всех общенациональных опросах общественного мнения, заявил, что подобные мероприятия, как то, что прошло в Лондоне, носят провокационный характер.

«Мы должны правильно это понимать: мы не можем запретить людям молиться, мы не хотим запрещать людям молиться, но массовые молитвы запрещены, массовые мусульманские молитвы запрещены во многих мусульманских странах Ближнего Востока», — заявил Фарадж на презентации манифеста своей партии в Шотландии.

«Так что да, мы должны остановить такого рода массовые демонстрации. Эти провокационные демонстрации в исторических местах — потому что это именно то, чем они являются».

Высокие показатели партии «Реформа» в опросах общественного мнения подкрепили утверждение Фараджа о том, что его партия, существующая в нынешнем виде уже пять лет, может прийти к власти на следующих выборах, которые должны состояться к 2029 году.

В своей речи в Шотландии Фарадж заявил, что, хотя Великобритания имеет историю религиозной терпимости, мусульманское мероприятие в Лондоне было не «частным отправлением другой религии, а попыткой подчинить себе, запугать и доминировать над нашим образом жизни».

Садик Хан, мэр Лондона от Лейбористской партии, который является мусульманином, был среди тех, кто посетил мирное мероприятие в понедельник, организованное благотворительной организацией Ramadan Tent Project. На снимках видно, как сотни людей, включая Хана, молятся на закате перед ифтаром, когда заканчивается ежедневный пост Рамадана.

Когда журналист попросил его уточнить, планирует ли он также запретить массовые религиозные мероприятия католиков или иудеев, Фарадж ответил: «Я никогда не видел, чтобы иудейские богослужения проводились в исторических христианских храмах или где-либо еще».

Стармер заявил, что на Трафальгарской площади также проходят собрания христиан, иудеев и индуистов, что, по его словам, свидетельствует о многообразии Великобритании.