Кризис наступает: жителей ЕС призвали меньше ездить и экономить топливо 3 1737

В мире
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кризис наступает: жителей ЕС призвали меньше ездить и экономить топливо
ФОТО: Unsplash

Еврокомиссар Йоргенсен призвал меньше ездить и летать на фоне разрастающегося энергокризиса.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса, пишет Politico.

Отмечается, что Европа готовится к длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Йоргенсен заявил, что правительствам стран следует рассмотреть «добровольные меры по экономии спроса (…) с особым вниманием к транспортному сектору».

Во вторник, 31 марта, европейские министры энергетики проведут экстренное совещание для обсуждения путей решения энергетического кризиса.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис предупредил, что темпы роста экономики Евросоюза могут заметно замедлиться из-за последствий войны в Иране.

