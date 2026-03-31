19-го апреля станет ясно, каким будет политический ландшафт Болгарии в ближайшие годы.

Это уже 8-е парламентские выборы за 5 лет! Конечно, болгары бесконечно устали от состояния перманентного политического кризиса в стране и неуклонного падения уровня жизни. Избирательная активность населения снижалась катастрофически с каждой новой предвыборной кампанией. Например, в 2024 году голосовали лишь 2,3 миллиона человек! Однако на этот раз, ситуация поменялась кардинально. Социологи прогнозируют почти 50 процентную явку, что должно составить более 3-х миллионов человек.

Такой энтузиазм болгар связан, прежде всего, с появлением новой политической силы – «Прогрессивная Болгария», которую возглавил, недавно покинувший президентский пост, Румен Радев. Сама фигура генерала Радева, бывшего военного летчика, и с 2017 года, и до недавнего времени являвшегося номинальным главой государства, стала знаковой для Болгарии. Стоит оговориться, что функции президента в стране очень ограничены, и сводятся большей частью к формальному представительству. Ну, разве что президент становится главнокомандующим, в случае вступления государства в войну… При этом самому Радеву удавалось оставаться весьма популярным в народе, благодаря взвешенной, прагматичной политике, которой он неуклонно придерживался. Его рейтинги существенно превосходили уровень популярности любого нынешнего болгарского политика.

Радев покинул свой прежний пост не дожидаясь окончания каденции и пошел на выборы, как лидер новой политической силы. Аргументировал свой шаг он определенно ясно – страну нужно спасать от коррумпированной власти. В «святом семействе» местного политического бомонда начался настоящий переполох. Дело в том, что болгарские парламентские партии давно сформировали нечто вроде «высшей касты», закрытого клуба, куда посторонним хода нет.

С момента своего неожиданного вторжения в реальную политику Радев придерживается необычной стратегии. Он не вступает в перебранку с оппонентами, вообще выступает публично достаточно редко. Но, самое главное – он возглавил маленькую, прежде мало кому известную партию «Прогрессивная Болгария», приведя с собой огромное количество новых людей, никак не связанных бесчисленными скандалами и обвинениями в коррупции. Людей, прежде стоявших вне политики, без каких либо «скелетов в шкафу».

Главные тезисы своей программы Радев озвучил на встрече с избирателями во втором по величине городе Болгарии – Пловдиве.

По его словам, политический класс сумел оттолкнуть болгар от избирательных участков. «За эти годы олигархия разрушила мечты тысяч предпринимателей. Люди с изумлением смотрят на свои счета за электричество и воду. Сейчас самое время вспомнить, кто отнял у них право на референдум», — отметил Радев.

Референдум, о котором сказал лидер «Прогрессивной Болгарии», должен был дать ответ на вопрос – хотят ли сами болгары вступления в еврозону и готовы ли они отказаться от национальной валюты – лева. Проведения этого референдума требовали оппозиционные партии и сам Радев, еще находясь в статусе президента. Ангажированные депутаты парламентского большинства не позволили провести общенациональное голосование.

Радев указал на «всеобщее недовольство, гнев по поводу несправедливости и очевидное обнищание в последние месяцы»:

— «Сегодня мы начинаем самую важную битву в нашей жизни. Битву за Болгарию. Цель ясна: свергнуть олигархию, вернуть себе наше государство, укрепить закон, демократию и гражданские свободы, и чтобы в европейской Болгарии не было бедных людей».

Прогнозировать результат действий бывшего президента пытались очень многие. Некоторые предрекали провал демарша Радева. Однако после первых же социологических исследований скептицизма в словах его противников поубавилось…

Недавний опрос населения, проведенный агентством «Мяра», как и все прежние анализы, отдает первое место в предвыборной гонке – Радеву и его партии, с поддержкой населения более 30%. Прежние многолетние лидеры заметно уступают «Прогрессивной Болгарии». Партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и их союзники могут рассчитывать на 19 процентов электората. Третье место за политическим движением «Продолжаем перемены» (ПП), с менее чем 13 процентами голосов. Еще несколько партий имеют шанс попасть в новый состав Народного собрания.