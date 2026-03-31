Axios: Трамп разозлился, когда Израиль ударил по водоопреснительной установке в Иране.

Президент США Дональд Трамп разозлился, когда Израиль ударил по водоопреснительной установке на иранском острове Кешм. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Он разозлился, когда Нетаньяху атаковал водоопреснительную установку в Иране несколько недель назад», — передает портал слова источника.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, установка для опреснения воды на иранском острове Кешм подверглась удару.