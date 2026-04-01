В России в очередной раз заявили об установлении полного контроля над Луганской областью Украины. Киев не комментировал соответствующие утверждения.

Российские военнослужащие уничтожают мины под Луганском, на захваченной РФ территории Украины, 2022 год О полном захвате Луганской области Украины Россия объявляла и ранееФото: Russian Defence Ministry/ITAR-TASS/IMAGO Министерство обороны России в среду, 1 апреля, объявило, что вооруженные силы РФ установили контроль над всей территорией Луганской области Украины. "Подразделения группировки войск „Запад“ завершили освобождение Луганской народной республики (захват Луганской области Украины. - Ред.)", - цитирует заявление министерства агентство "Интерфакс".

Киев к моменту публикации не комментировал утверждения российской стороны. Как отмечает "Радио Свобода", с 2022 года Украина контролировала менее одного процента региона. Эти данные подтверждали и в Киеве.

Какую часть Луганской области контролирует Киев Согласно данным украинского проекта Deep State, на которые ссылается "Радио Свобода", под контролем Украины остается небольшая территория к юго-западу от Сватово на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областей. "О каких-либо боях в этом районе в последнее время не сообщалось", - напоминают авторы.

"Согласно доступным открытым данным, 3-й армейский корпус "Азов" ВСУ продолжает удерживать небольшую территорию между разрушенными селами Надия и Новоегоровка в Луганской области. В последние месяцы российская армия не вела наступление в этом районе", - пишет в этой связи онлайн-издание "Медиазона".

В РФ о полном захвате Луганской области сообщают не впервые

В России об установлении полного контроля над Луганской областью Украины отчитываются уже не впервые. В первый раз президенту РФ Владимиру Путину доложили об этом в июле 2022 года.

В июле 2025 года назначенный Москвой "глава ЛНР" Леонид Пасечник утверждал, что территория области полностью "освобождена" (то есть захвачена российскими силами. - Ред.). Однако 30 августа того же года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов признал, что под контролем россиян на тот момент находилось 99,7% Луганской области, территория же площадью менее 60 квадратных километров удерживается ВСУ.