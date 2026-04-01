Президент Сирии объяснил, на чьей стороне его страна в конфликте между США, Израилем и Ираном 0 692

Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Президент Сирии Ахмад аль-Шараа заявил, что Дамаск делает все возможное, чтобы удержать страну вне нынешней эскалации на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Anadolu.

По словам сирийского лидера, с начала боевых действий официальных контактов с Ираном не было, а сирийские власти внимательно оценивают риски втягивания страны в региональный конфликт. Аль-Шараа подчеркнул, что при принятии решений правительство исходит из интересов граждан и стремится не провоцировать противостояние ни с одной из сторон.

Он также отметил, что нынешняя ситуация в регионе развивается не на основе здравого смысла, а под влиянием эмоций, гнева и непредсказуемых политических шагов. Это, по его словам, уже привело к вовлечению в конфликт ряда государств, включая страны Персидского залива.

Аль-Шараа заявил, что Иран столкнулся с проблемами из-за разработки баллистических ракет и ядерных программ, а также попыток влиять на другие страны. При этом президент Сирии подчеркнул, что поддерживает дипломатический путь урегулирования и считает, что продолжение войны может привести к катастрофическим последствиям.

Он заверил, что Сирия сохранит нейтралитет и останется вне конфликта, если не подвергнется прямой агрессии, добавив, что страна уже слишком дорого заплатила за прошлые войны.

