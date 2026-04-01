Трамп и Рубио пригрозили выходом США из НАТО, - пишет Deutsche Welle. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, Вашингтон намерен пересмотреть отношения с НАТО после окончания войны в Иране. Решение по этому вопросу остается за президентом, и Трампу "придется его принять", сказал Марко Рубио телеканалу Fox News. Дональд Трамп же в интервью газете The Telegraph отметил, что "рад" заявлениям Рубио. Глава Белого дома подчеркнул, что никогда "не поддавался влиянию НАТО" и вновь сравнил альянс с "бумажным тигром".