Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что диалог с Минском возможен, если Беларусь проявит добрую волю в вопросах мигрантов, контрабандистских воздушных шаров и политических заключенных.

„Должны ли мы сейчас, при рекордном потоке нелегальных мигрантов на нашей границе в последние дни и постоянных атаках воздушными шарами, просить у соседнего режима индульгенции на встречу?“ – сказал глава государства в среду в новостях TV3, комментируя призыв специального посланника США по Беларуси Джона Коула в интервью LRT к Литве провести двустороннюю политическую встречу с Беларусью и восстановить транзит удобрений.

„Напротив, я бы сказал, мы должны очень конкретно заявить: если в ближайшие несколько недель, четыре недели, не будет воздушных шаров, не будет нелегальных мигрантов, все политические заключенные благополучно вернутся в Литву, и режим действительно продемонстрирует усилия по нормализации отношений или хотя бы не будет создавать напряженность для соседа, мы расценим это как знак доброй воли и, возможно, начнем такой диалог“, – отметил Науседа.

По его словам, нынешняя ситуация далека от той, при которой можно было бы начать диалог с Минском.

Президент Литвы обратил внимание, что, говоря о возможном возобновлении транзита белорусских удобрений через Литву, необходимо помнить, что это регулируется санкциями не Литвы, а Европейского союза. 26 февраля блок продлил их еще на год.

„Европа сейчас точно не готова взять и нарушить срок своего продления. Однако эти 12 месяцев пройдут, и за это время могут произойти другие позитивные сдвиги. У режима есть бесконечное множество возможностей показать, что они действительно хотят сблизиться с Западом, что они хотят, скажем, перестать быть марионеткой России в войне против Украины. Я понимаю, что сегодня такое предположение кажется малореалистичным, но у них есть возможность это продемонстрировать“, – утверждает Науседа.

„Тогда мы, без сомнения, были бы теми, кто сказал бы и точно не проигнорировал бы тот факт, даже выступая на форумах Европейского союза, что, смотрите, ситуация в Беларуси меняется, и мы можем соответственно менять нашу политику, но сегодня я не вижу для этого предпосылок“, – добавил он.

Агентство BNS ранее сообщало, что Литва с 1 февраля 2022 года приостановила транзит белорусских калийных удобрений после того, как США в 2021 году ввели санкции против крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений „Беларуськалий“ в ответ на нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и непрозрачные президентские выборы в Беларуси.

В этом году США отменили эти санкции, когда режим Александра Лукашенко освободил часть политических заключенных.

Кроме того, на этой неделе на границе с Беларусью за сутки было развернуто рекордное в этом году число нелегальных мигрантов – 35.

Из-за контрабандистских воздушных шаров из Беларуси также пришлось приостанавливать работу Вильнюсского аэропорта.

Коул, в свою очередь, на прошлой неделе заявил, что встреча с представителями минского режима могла бы состояться на уровне вице-министров. Он также подчеркнул, что с авторитарным президентом Беларуси Лукашенко следует разговаривать без „предварительных условий“.