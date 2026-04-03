Франция планирует значительно увеличить количество оружия в рамках новой программы наращивания обороноспособности и готовится к военной экономике. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект закона о военном планировании.

Согласно документу, Франция намерена увеличить запасы ракет и беспилотников до 400 процентов к 2030 году, а также рассматривает возможность разработки нового танка.

«Эти усилия находят отражение в увеличении заказов и поставок, а также в адаптации промышленной инфраструктуры за счет софинансирования приоритетных производственных мощностей. Они осуществляются с целью подготовки к "военной экономике"», — говорится в проекте закона.

8 апреля французское правительство представит обновленный закон о военном планировании, согласно которому на беспилотники и ракеты к 2030 году будет выделено 8,5 миллиарда евро.

Как отмечает издание, цели в отношении беспилотников и ракет «поражают воображение». Франция хочет увеличить запасы барражирующих боеприпасов, таких как беспилотники-камикадзе, на 400 процентов, управляемых бомб AASM Hammer производства Safran — на 240 процентов, а также ракет Aster и Mica производства MBDA — на 30 процентов.