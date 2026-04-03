Иран в пятницу запустил ракеты по Израилю и нескольким странам Персидского залива, в результате ударов загорелся нефтеперерабатывающий завод в Кувейте, пишет LETA со ссылкой на AP.

Одновременно взрывы прогремели также в районе Тегерана и в центральной части Ирана — в окрестностях Исфахана. США заявили о готовности усилить и без того значительное военное присутствие на Ближнем Востоке.

На шестой неделе с начала атак 28 февраля, когда Израиль и США начали удары по Ирану, а тот ответил ударами по всему региону, в пятницу о приближении ракет сообщили Израиль, Бахрейн и Кувейт.

Иранские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади в Кувейте, вызвав пожары. Государственная компания «Kuwait Petroleum Corp» сообщила, что в результате третьей атаки на предприятие с начала войны пострадавших нет, однако пожарные продолжают работу.

Из-за атак Ирана на энергетическую инфраструктуру региона Персидского залива и его жёсткого контроля над Ормузским проливом, через который в мирное время проходит пятая часть мировой нефти и газа, резко выросли цены на нефть.

На фоне роста цен на топливо и опасений перебоев с поставками в разных странах мира вводятся меры по экономии топлива.

В Бангладеш обязали супермаркеты и магазины сократить рабочее время, а государственные учреждения — снизить потребление топлива и электроэнергии на 30%. Правительство решило приостановить часть обучающих программ для сотрудников и закупки новых транспортных средств, судов и самолётов. Декоративное освещение во время праздников запрещено.

В свою очередь министр энергетики Австралии Крис Боуэн в пятницу призвал водителей заправляться в городах во время пасхальных выходных, поскольку в сельских регионах возможен дефицит топлива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы в ближайшие две-три недели продолжат мощные удары по Ирану.

Как сообщило командование 6-го флота ВМС США, крупнейший находящийся в эксплуатации американский авианосец покинул Сплит в Хорватии и "остаётся готовым к полноценной миссии для поддержки национальных целей в любой зоне операций".

Пока не ясно, куда он направляется. Авианосец «Abraham Lincoln» остаётся в Аравийском море, тогда как авианосец США «George H. W. Bush» в среду вышел из Норфолка и направляется на Ближний Восток.