В двух штатах Австралии временно сделают общественный транспорт бесплатным, чтобы смягчить последствия роста цен на топливо на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

В штате Виктория пассажиры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в течение апреля, сообщает Bloomberg. В Тасмании проезд в автобусах и на паромах стал бесплатным по 1 июля.

Австралия тем временем сталкивается с риском перебоев в поставках топлива. Несколько сотен автозаправок уже сообщили о нехватке бензина и дизеля, а задержки с доставкой топлива затронули сельское хозяйство и горнодобывающую отрасль. При этом премьер-министр Энтони Албаниз в пятницу заявил, что в ближайшей перспективе серьезного дефицита не ожидается, и попытался успокоить встревоженное население и бизнес.

Рост цен на топливо одновременно осложняет борьбу с инфляцией. Давление на цены в экономике усилилось еще до того, как перебои с поставками начали ощущаться внутри страны. На последнем заседании Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку с 3,85 до 4,1 % – это решение вызвало разногласия внутри совета директоров. По оценке рынка, до конца года регулятор может еще дважды повысить ставку.

Также австралийские власти также объявили о новых мерах для укрепления топливной безопасности. Правительство хочет получить дополнительные полномочия, чтобы при необходимости брать на себя часть финансовых рисков частных компаний при закупках топлива за рубежом. Сейчас такие сделки бизнес заключает самостоятельно и без прямых государственных гарантий. Соответствующий пакет мер планируют внести в парламент.