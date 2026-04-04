Китайские власти только что приняли необычное решение: гражданам отныне запрещается устраивать захоронения в многоэтажных жилых домах.

О чем речь? Похороны в КНР – дело далеко недешевое. По стоимости траурных мероприятий страна входит в пятерку лидеров вместе с США, Японией, Германией и Нидерландами. В среднем приходится истратить 37,5 тысяч юаней (4 708,65 EUR), что составляет в Китае 45% от среднегодовой зарплаты. В Шанхае или Пекине стоимость может доходить и вовсе до 100 тысяч юаней (12 556,40 EUR). Примерно в такую же сумму обходится аренда ниши под урну - да и то на срок не более 20 лет.

Но в это же время в поднебесной происходит обвал рынка недвижимости, что приводит к удешевлению жилья. По данным Национального бюро статистики Китая, средние цены на квартиры за год снизились почти на 4%, в провинциальных городках квартирку можно прикупить за 30 000 юаней (3 766,92 EUR). И оказалось, что теперь выгоднее обзавестись лишними квадратными метрами, чем похоронить человека. Многие китайцы смекнули, что можно проводить близкого в последний путь, не выходя из дома. Купив дополнительную однушку, они превращали ее в подобие семейного колумбария, храня там урны с прахом умерших. Есть и те, кто продает места под урны в таких квартирах гораздо дешевле, чем в классических ритуальных комплексах.

Теперь же, после вступления в силу новой редакции закона «О правилах погребения и кремации» подобная практика попала под запрет. Власти объяснили, что использование жилых помещений для хранения праха нарушает общественный порядок, а также покой и морально-психологическое состояние соседей. В качестве альтернативы предложено перезахоронить прах под деревьями или развеять над морем. Предусмотрена даже возможность выдачи субсидии для этой процедуры.

Однако многие эксперты новый закон восприняли со скепсисом. Мол, ничего не выйдет: семьи, в особенности с выраженными клановыми традициями, и при этом владеющие несколькими объектами недвижимости, будут стараться обходить запрет. Но в КНР, как известно, контроль жесткий. И обложенное штрафами дешевое «домашнее кладбище» может стать супердорогим.