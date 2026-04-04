Правящая партия Словении победила на парламентских выборах с минимальным отрывом – менее 1%. Предвыборная кампания при этом сопровождалась скандалами и взаимными обвинениями во внешнем вмешательстве. Почему Брюссель проявил столь пристальное внимание к крошечной балканской стране и какую роль в этой истории сыграли США и Венгрия?

Партия премьер-министра Словении Роберта Голоба победила на выборах в нижнюю палату парламента. Отрыв от главного оппонента – оппозиционной «Словенской демократической партии» (СДП) Янеза Янши – оказался минимальным: 28,6% против 28,1%. В итоге либеральное движение «Свобода» получит 29 мандатов, а у демократов – 27.

Также в парламент прошли правоцентристский блок, состоящий из партии «Новая Словения – Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus (9,3%), партия «Демократы» бывшего члена СДП и главы МИД Словении Анже Логара (6,7%) и евроскептическая партия Resnica («Правда», 5,6%). По Конституции два места зарезервированы за представителями итальянского и венгерского меньшинств.

Для формирования коалиции необходимо заручиться поддержкой не менее 46 парламентариев. Голоб уже заявил, что сформировать ее будет непросто.

Сама по себе кампания была омрачена крупным скандалом. Как писал The Economist, за несколько дней до голосования в Сети опубликовали записи разговоров с рядом лиц, связанных с правящей леволиберальной коалицией, в том числе с бывшим министром. В беседах они рассказывали о своих политических связях и способах влияния на принятие решений в правительстве.

Премьер Голоб назвал случившееся масштабным иностранным вмешательством. Словенская разведка поддержала политика, заверив, что заказчиком выступила оппозиция (СДП), а исполнителем – израильская частная разведывательная компания Black Cube («Черный куб»). В партии обвинения отвергли.

Противоречивыми были и предвыборные опросы. Согласно последнему, проведенному незадолго до голосования, оппозиционная СДП лидировала с незначительным отрывом от «Свободы» – 23,9% против 20,1%. При этом почти 9% опрошенных еще не определились с выбором.

Определяться приходилось на фоне ощутимых различий между основными фаворитами. Роберт Голоб за время нахождения на посту утвердился как политик, ориентированный на Брюссель. Он называл Янеза Яншу «самым близким союзником Виктора Орбана, которого тот когда-либо сможет заполучить». Сам же Янша не скрывал симпатии к политике Дональда Трампа.

Еще одним отличием стала позиция по Ближнему Востоку. Действующий премьер и его правительство ранее признали Палестину, в то время как демократ выступал в поддержку Биньямина Нетаньяху. Кроме того, Янша, еще будучи премьером в 2022 году, успел отметиться поддержкой Украины и призывами предоставить ей перспективу членства в ЕС.

Впрочем, как отмечают эксперты, в последнее время Янша стал выступать с евроскептических позиций, что и привлекло к нему повышенное внимание Брюсселя. Противоречивый расклад сил в Словении заставил руководство ЕС усомниться в собственных возможностях удержать небольшую страну в орбите своего влияния.

Свою роль сыграл и общий антагонизм между Европой и Америкой, который продолжает обостряться на фоне политики Дональда Трампа в отношении ЕС. В этой связи Брюсселю было крайне важно не допустить на Балканах победы кандидата, ассоциирующегося с президентом США.

