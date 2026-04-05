Франция намерена увеличить арсенал дронов на 400%, пишет Politico со ссылкой на проект закона о военном планировании. По данным издания, столь радикально нарастить беспилотный флот в Парижу планируют к 2030 году.

Кроме того, предполагается увеличить запасы корректируемых авиабомб AASM Hammer на 240%, ракет Aster и Mica - на 30%. К тому же сроку военные расходы Франции должны вырасти до 76,3 млрд евро, сказано в материале.

Эти меры направлены на подготовку в стране режима военной экономики с учетом растущих опасений возможного конфликта с РФ к концу десятилетия и неопределенности вокруг политики США

Хотя среди французских политиков в целом существует консенсус о необходимости увеличения военного бюджета, эксперты считают, что после выборов в 2027 году преемник президента Макрона может переработать эти планы, отмечает Politico.