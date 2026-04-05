В Екатеринбурге из библиотечного фонда уберут треть книг – из-за того, что они закупались на деньги Фонда Сороса. Об этом, как сообщает городское издание "Вечерние новости", на заседании екатеринбургской гордумы рассказала директор Муниципального объединения библиотек города Ирина Черемисинова

"Основной массив книг, который закупался в 90-е годы. Мы столкнулись сейчас с изменениями законодательства. Часть книг мы должны убрать из фонда, потому что это приобреталось на деньги Сороса. Это порядка 30% всего нашего комплектования", — сказала Черемисинова, отвечая на вопрос депутата от "Яблока" Константина Киселева о комплектовании библиотечного фонда.

На том же заседании исполняющая обязанности директора департамента культуры Екатеринбурга Елена Соколова сказала, что в библиотеках сейчас наблюдается дефицит книг, а в бюджете — дефицит средств для пополнения фондов.

Фонд Сороса (Институт "Открытое общество") активно работал в России с конца 1980-х до 2003 года. Главным образом Фонд занимался образовательными программами, помощью студентам и учёным, финансировал строительство интернет-центров и выделял средства на поддержку переводов, а также издание книг и учебников.

Ранее Генпрокуратура России объявила фонд Сороса так называемой нежелательной организацией. После этого в Воркутинском горно-экономическом колледже сожгли 53 учебника, изданных при поддержке фонда Сороса.