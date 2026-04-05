Шансы партии Виктора Орбана на предстоящих 12 апреля выборах резко упали на фоне скандала, связанного с выявленными регулярными «отчетами» венгерских лидеров перед Кремлем. Возглавляющий предвыборную гонку Петер Мадьяр призывает избирателей положить конец 16-летнему правлению Орбана, которое привело к застою в экономике, и дать оппозиции мандат на разрушение построенной премьером системы «нелиберальной демократии».

Согласно свежему опросу 21 Kutatokozpont, партию Мадьяра «Тиса» поддерживают 56% определившихся с выбором избирателей, а партию Орбана «Фидес» – 37%, сообщает Bloomberg. Три недели назад соотношение составляло 53% к 39%. Эти данные схожи с результатами, опубликованными на прошлой неделе авторитетной социологической службой Median, которая зафиксировала преимущество «Тисы» в 23 процентных пункта. Сводный результат опросов на 28 марта, публикуемый Politico, дает 50% против 39%: хотя в нем «Тиса» лидирует уже больше года, в конце марта ее поддержка стала расти и достигла 50%-ной отметки.

Мадьяр призывает избирателей обеспечить его партии супербольшинство в парламенте, чтобы не только сместить Орбана, но и разрушить систему, в которой тот в значительной степени поставил под контроль суды, СМИ и многие государственные институты. Опрос Median показывает, что «Тиса» сможет получить две трети мест в парламенте, опрос Kutatokozpont дает ей немного меньше мест.

При наличии супербольшинства в парламенте «Тисе» не надо будет искать поддержки у других депутатов, чтобы, как обещал Мадьяр, отстранить ставленников Орбана – высших судей и генерального прокурора, а также, возможно, президента.

Орбан построил свою кампанию на обвинениях в адрес Украины и Евросоюза, которые якобы лишают Венгрию денег и безопасности. При этом он постоянно блокирует инициативы ЕС по поддержке Украины и санкциям против России. В последние недели выяснилось, что министр иностранных дел Петер Сийярто регулярно созванивался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и рассказывал ему, что обсуждалось на заседаниях министров стран ЕС. Иногда он это делал прямо во время перерывов в таких заседаниях.

Сийярто также просил россиян подготовить для него информацию, которую он мог бы использовать для блокировки антироссийских санкций. В Москве, в свою очередь, просили его пролоббировать снятие санкций – в частности, с близкого к Путину миллиардера Алишера Усманова и его родственников. За время войны в Украине Сийярто 22 раза встречался с российскими лидерами, не единожды ездил в Москву и Орбан. Согласно попавшим в прессу записям телефонных разговоров, венгерский министр также обсуждал с заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным блокирование санкций ЕС против российского теневого флота.