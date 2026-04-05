Дональд Трамп пообещал "обрушить весь ад" на Иран, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В Тегеране отказались и пообещали "отправить в глубины ада" самого президента США.

Власти Ирана резко отвергли напоминание Дональда Трампа об ультиматуме США, который истекает через двое суток. Такую позицию озвучили сразу несколько иранских руководителей вечером в субботу, 4 апреля.

Иранский генерал: США потерпели череду поражений

"Иран отправит тебя и твоих солдат прямиком в глубины ада - туда, где вам всегда было самое место", - написал в соцсети Х в ответ на слова Трампа глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи.

"Агрессивный и воинственный президент США после череды поражений в беспомощной, нервной, неуравновешенной и глупой манере взял на себя смелость угрожать иранской инфраструктуре и активам", - заявил представитель высшего военного командования Ирана генерал Али Абдоллахи Алиабади. Он также заявил, что в случае новой волны ударов США перед ними "откроются врата ада".

Новый ультиматум Трампа для Ирана

4 апреля президент США напомнил в соцсети TruthSocial о своем ультиматуме. По словам Трампа, Тегеран в течение следующих 48 часов (то есть до понедельника, 6 апреля) должен "заключить сделку" с Вашингтоном или снять блокаду Ормузского пролива. В противном случае на Иран "обрушится весь ад", предупредил республиканец.

В ночь на 22 марта президент США уже выдвигал Тегерану 48-часовой ультиматум. Тогда Трамп также требовал снятия блокады Ормузского пролива и пообещал, что американские военные начнут удары по объектам иранской энергетики, если этого не произойдет. Впоследствии Трамп несколько раз смещал срок ультиматума со ссылкой на переговоры с Ираном.