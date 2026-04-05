Ультраправая «АдГ» обошла ХДС Мерца в новом опросе

Дата публикации: 05.04.2026
Согласно данным опроса INSA, опубликованного агентством dpa, рейтинг ультраправой "АдГ" остался на уровне прошлой недели - 26%, что позволило партии обойти консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца и его баварского партнера Христианско-социальный союз (ХСС), суммарно набравших 25%.

На третьем месте - Социал-демократическая партия (СДПГ), чьи показатели снизились до 13%. Партии "Зеленые" и "Левые" набрали 12% и 11% соответственно, без изменений по сравнению с предыдущим опросом.

Погрешность исследования составила 2,9 процентных пункта, опрошены были 1199 респондентов. Другой опрос показал, что лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Мерца, что стало худшим показателем для действующей коалиции.

Отмечается, что "АдГ" постепенно дистанцируется от бывшего президента США Дональда Трампа и движения MAGA на фоне негативной реакции немцев на войну в Иране и приближения земельных выборов.

#выборы #партии #Германия #политика #опрос
