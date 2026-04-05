Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хитрый план: Зеленский проводит встречу за встречей на Ближнем Востоке

В мире
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хитрый план: Зеленский проводит встречу за встречей на Ближнем Востоке
ФОТО: Global Look Press

Зеленский продолжает посещать страны Ближнего Востока - на этот раз украинский президент прилетел в Сирию, откуда еще недавно бежала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый официальный визит в Сирию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия», — написал политик, подчеркнув, что каждый народ и регион заслуживают мирной жизни.

Источники Reuters утверждают, что переговоры с президентом республики Ахмедом аш-Шараа будут связаны с операцией Израиля и США в Иране и тем кризисом, в котором оказался Ближний Восток после ответа Тегерана. Предполагается, что во встрече примет участие глава МИД Турции Хакан Фидан. На видео, прикрепленном к сообщению главы государства, турецкий дипломат находился рядом с ним.

В субботу, 4 апреля, Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В них турецкий лидер одобрил стремление своего коллеги развивать отношения с государствами Персидского залива.

Ранее Зеленский сообщил о начале сотрудничества Украины и ОАЭ в военной сфере. В перспективе Киев намерен подписать аналогичные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром, Иорданией и Кувейтом.

Читайте нас также:
#Иран #ближний восток #Украина #Турция #Сирия #дипломатия #ОАЭ #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео