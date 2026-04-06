Военная кампания против Ирана далека от завершения: высокопоставленный израильский источник оценивает, что интенсивные боевые действия, как ожидается, продлятся по меньшей мере еще неделю, сообщил телеканал КАН.

Эта оценка поступает на фоне эскалации обмена ударами и понимания того, что оперативные цели войны еще не достигнуты.

Параллельно с оценками в Израиле, сообщается о том, что дипломатический канал связи между Соединенными Штатами и Ираном на данном этапе заблокирован. Согласно сообщению, в Иерусалиме были проинформированы, что непрямые контакты между сторонами по вопросу прекращения огня "зашли в тупик". В результате американская администрация готовится к ужесточению военных действий, включая планы ударов по объектам национальной инфраструктуры на территории Ирана.

Сообщения о дипломатическом тупике получили дополнительное опубликованы также в издании Wall Street Journal. По данным газеты, посреднические усилия стран региона, во главе с Пакистаном, в попытке найти формулу, которая остановит огонь между США и Ираном - полностью провалились.

Представители посредников, говорившие с газетой, отметили, что разрывы между американскими требованиями и иранскими позициями на данном этапе непреодолимы, что подталкивает к продолжению и даже расширению военной операции.