Речь идет об офицере систем вооружения самолета в чине полковника, который катапультировался вместе с пилотом после того, как самолет был поражен в четверг ночью на юго-западе Ирана. После катапультирования он ушел от района крушения, поднялся на высокий хребет, укрылся там и передал сигнал бедствия. Он был ранен. При нем был пистолет, закодированные средства связи и передатчик для определения местоположения.

Представители местных племен укрыли американца и помогали усилиям по спасению, в то время как силы "Басидж" и иранские силы безопасности начали прочесывать этот район. С того момента, было идентифицировано местоположение сбитого летчика, американские самолеты наносили удары по иранским силам и колоннам, двигавшимся к району событий, а на определенном этапе произошли и перестрелки между американскими силами коммандос и бойцами "Басидж" и местными иранскими силами. Телеканал Al-Jazeera сообщает о том, что вся спасательная операция проходила под огнем.

По данным в американских СМИ, в спасательной операции приняли участие сотни солдат сил специального назначения, десятки боевых самолетов и вертолетов, а также средства разведки, киберсредства и космические возможности. Также сообщалось, что после спасения члена экипажа два американских транспортных самолета застряли на удаленной взлетной полосе глубине иранской территории, и три запасных самолета были срочно направлены, чтобы вывести все силы из зоны риска. Согласно сообщениям, два неисправных самолета были подорваны американцами, чтобы их не захватили правительственные силы.

Самолет был сбит в районе, где существует значительная оппозиция режиму, иранские власти пытались привлечь местное население к поискам штурмана и предложили награду за его поимку.

Согласно сообщению Axios, Корпус стражей исламской революции на протяжении 36 часов пытался найти пропавшего члена экипажа. По словам трех американских источников, оба члена экипажа в итоге были спасены в ходе операций сил специального назначения, проходивших на территории Ирана. Пилот и офицер систем вооружения смогли связаться с помощью своих систем связи сразу после катапультирования. Пилот был спасен в течение нескольких часов, но и эта операция осложнилась: по данным Axios, во время первого спасения американский вертолет Black Hawk был поражен иранским огнем, а находившиеся на борту члены экипажа получили ранения, однако он смог продолжить полет.

Второго члена экипажа американцам удалось обнаружить только спустя более суток. После того как он был найден в субботу, началась еще одна спасательная операция, в то время как Корпус стражей исламской революции также направил силы в этот район, пытаясь ее сорвать. По словам источников, самолеты американских ВВС наносили удары по иранским силам, чтобы не дать им добраться до места событий.

Fox News также описал сложную операцию, проводившуюся на нескольких уровнях. В ней участвовали американские силы специального назначения, включая спасательные подразделения ВВС наряду с другими элитными частями. Согласно сообщению, в ходе операции велись наземные бои, но американских погибших не было. Источник, осведомленный о деталях операции, назвал ее "очень сложной" и подчеркнул, что в ней были задействованы несколько родов американских вооруженных сил.

Также сообщалось, что штурмовик A-10 Warthog, потерпевший крушение в пятницу, участвовал в обеспечении воздушного прикрытия спасательных групп, действовавших на местности. Самолет потерпел крушение в Кувейте, но его пилот благополучно катапультировался и был спасен. Также сообщалось, что в рамках операции были уничтожены летательные аппараты, перевозившие секретное оборудование, как часть боевой спасательной миссии. По данным Fox, сам F-15E был почти полностью уничтожен в момент поражения.

Президент США Дональд Трамп дал интервью 12-му каналу израильского ТВ через несколько часов после спасения пропавшего военнослужащего. США были обеспокоены тем, что иранцы взяли в заложники сбитого американского штурмана и заставляли его пытаться заманить американские спасательные силы в засаду, сообщил президент.

Летчик сказал “Бог добр” на своем зашифрованном устройстве связи, что заставило спасателей заподозрить, что его удерживают и заставляют говорить, рассказал Трамп израильскому СМИ. Американским войскам потребовалось несколько часов, чтобы установить, что полковник, будучи религиозным человеком, говорил по собственной воле.

Трамп сказал, что Израиль помог в проведении спасательной операции.