Трамп обещает устроить Ирану «ад» во вторник вечером. Какой именно? США намерены разбомбить крупнейшие электростанции страны и ввергнуть страну «в каменный век». И правозащитники, и политики внутри США и за их пределами уже заявляют, что удары по иранской энергетической инфраструктуре будут военным преступлением.

Трамп на такие инвективы не реагирует. The Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники в Белом доме, что план этих ударов прошел предварительную правовую оценку — и президента убедили, что военных преступлений он не совершит, поскольку электричеством пользуются в том числе иранские военные, цитирует "Медуза".

Каким образом удары по энергетической инфраструктуре Ирана помогут деблокировать Ормузский пролив, неясно. Вероятно, американское руководство рассчитывает на то, что Исламская Республика почувствует усилившееся военное давление и все-таки сдастся. Но до сих пор по мере усиления давления иранское руководство демонстрировало лишь бóльшую непримиримость.

Иран уже пообещал ответить на удары по своей энергетической инфраструктуре ударами по критической гражданской инфраструктуре ближневосточных союзников США. Это не только электростанции, но и заводы по опреснению воды, без которых не могут жить Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ. Эти объекты уже подвергались иранским ударам — правда, единичным.

Неясно, сможет ли Иран значительно интенсифицировать свои удары по соседям: запас ракет у него ограничен, а восполнять его практически невозможно. Даже если ему удастся разрушить электростанцию или опреснительный завод, пострадавшей стране будет откуда получить помощь. Самому же Ирану, если он лишится существенной доли генерации, помощи ждать неоткуда.