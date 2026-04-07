Президент США Дональд Трамп прокомментировал критическую ситуацию в Исламской Республике Иран, назвав текущие события "одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира". В своем официальном заявлении политик подчеркнул, что мир находится на пороге глобальных перемен, которые могут привести к полному исчезновению существующего порядка в этой стране.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её никогда не вернут обратно. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", - написал Трамп, комментируя масштабные изменения в регионе. При этом будущий глава Белого дома выразил осторожный оптимизм относительно будущего иранского народа. По его словам, на смену прежнему руководству должны прийти силы, обладающие "менее радикализованным умом".

Как сообщил Дональд Трамп в своем заявлении, нынешняя ситуация фактически означает "полную и тотальную смену режима". Он предположил, что участие новых интеллектуальных элит в управлении государством может привести к "революционно замечательным" последствиям, хотя и признал, что предсказать точный исход событий сейчас невозможно.

Особое внимание Трамп уделил историческому контексту, заявив, что многолетний период правления нынешних властей Тегерана был сопряжен с насилием и хаосом. "47 лет вымогательств, коррупции и смерти наконец-то закончатся", - подчеркнул он, завершив свое обращение словами поддержки в адрес граждан Ирана. На данный момент официальные ведомства США и международные наблюдатели продолжают следить за обстановкой в Тегеране в режиме реального времени. Эксперты отмечают, что столь прямолинейная риторика Трампа может свидетельствовать о радикальном пересмотре ближневосточной политики Вашингтона в ближайшие месяцы.