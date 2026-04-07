Председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп: Москва извлекает выгоду из роста цен на сырье на мировом рынке, поскольку использует другие экспортные маршруты. Все это может "принести России неожиданный денежный дождь исторических масштабов", указал Шепп. Прибыль РФ от экспорта нефти, газа и удобрений составила уже более десяти миллиардов евро в месяц, сообщила палата. Несколькими днями ранее на сайте палаты была опубликована подробная аналитика по этой теме.

По расчетам базирующейся в Москве лоббистской организации "Германо-российская внешнеторговая палата" (AHK Russland), Россия получает высокие дополнительные доходы в миллиарды евро от экспорта сырья благодаря продолжающейся блокаде Ормузского пролива. "Россия является главным победителем новой войны на Ближнем Востоке", - заявил председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп (Matthias Schepp) во вторник, 7 апреля, в интервью агентству dpa.

Анализ палаты: При сохранении текущих цен РФ получит сверхприбыль

По словам главы AHK Russland, при сохранении цены на нефть на уровне около 100 долларов за баррель (159 литров) Россия может рассчитывать на ежегодный прирост в размере 71,8 миллиарда долларов (62,1 млрд евро). Цена на сырую нефть марки Brent с поставкой в июне на сегодня поднялась до более чем 111 долларов за баррель, что почти на 40 долларов больше, чем до начала войны США и Израиля против Ирана. В настоящее время в российском бюджете заложена цена всего в 59 долларов за баррель, и полученная прибыль, вероятно, пойдет на финансирование агрессивной российской войны против Украины. Еще в феврале 2026 года госбюджет РФ демонстрировал дефицит из-за цены на нефть ниже запланированной.

Как отмечает dpa, "некоторые в Москве" уже надеются на цену на нефть в 200 долларов за баррель - в этом случае, по данным AHK Russland, сумма прибыли составит 350,4 млрд долларов США, что на 247 миллиардов больше, чем запланировано в бюджете РФ. Палата также подсчитала, что означает рост цен для Германии. "Вместе с дополнительными расходами на газ немецкой промышленности грозит ценовой шок, который сведет на нет ожидаемое экономическое восстановление в 2026 году", - спрогнозировал эксперт палаты Томас Байер (Thomas Baier), уточнив, что при таком сценарии Россия может получить до 8,9 млрд евро дополнительных доходов и от продажи удобрений.

Минфин США: РФ заработает на войне в Иране до 2 млрд долларов

Ранее озвученный анализ Минфина США полностью расходится с оценкой "Германо-российской внешнеторговой палаты". Как 22 марта заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью каналу NBC News, максимальная дополнительная сумма доходов России от продажи нефти на фоне развязанной 28 февраля войны в Иране составит всего до двух миллиардов долларов. По данным AHK Russland, только за прошедший месяц эта сумма превысила прогноз Вашингтона в пять раз.

США до 11 апреля вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. По словам Бессента, такое решение президент Дональд Трамп принял для "обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и сохранения низких цен" из-за военных действий на Ближнем Востоке. При этом еще 11 марта страны "большой семерки" объявили, что договорились не снимать санкции с российской нефти.