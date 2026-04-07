Совокупный государственный бюджет Германии завершил 2025 год с наибольшим дефицитом с начала войны в Украине в энергетически кризисном 2022 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбаденево вторник, 7 апреля. Дефицит достиг 127,3 млрд евро, что на 22,9 млрд евро больше, чем годом ранее. Суммарные доходы составили около 2,081 трлн евро, расходы - около 2,208 трлн евро.

Главным виновником роста дефицита оказался федеральный центр: его недостача увеличилась на 34,5 млрд и достигла 85,4 млрд евро. Причиной стала ставка на долговое финансирование - через специальные фонды для бундесвера, инфраструктуры и защиты климата, полностью сформированные за счет кредитов.

Муниципалитеты зафиксировали рекордный дефицит в 31,9 млрд евро: расходы выросли на 5,6 процента, тогда как доходы - лишь на 4,1 процента.

Земли и социальные фонды сократили потери

Федеральным землям и системе социального страхования удалось сократить дефицит. Недостача земель снизилась на 9,5 млрд и составила 8,7 млрд евро, причем три четверти этой суммы пришлось на города-земли Берлин, Гамбург и Бремен, тогда как пять земель - в том числе Бавария и Гессен - получили бюджеты с профицитом.

Дефицит системы социального страхования сократился на 9,2 млрд и составил 1,3 млрд евро - за счет роста страховых взносов на 9 процентов, включая повышение дополнительных взносов в фонд медицинского страхования.

Рост расходов федерального центра был обусловлен повышенными субсидиями и займами в пользу социальных фондов. Федерация выделила Deutsche Bahn 5,3 млрд евро на увеличение собственного капитала и предоставила ей кредит на 3 млрд евро. Ключевым фактором роста расходов стали военные закупки - они выросли на 23,4 процента, до 39 млрд евро. Изменение практики учета государственных ценных бумаг позволило снизить процентные расходы по сравнению с 2024 годом.