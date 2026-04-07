Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Германия закрыла 2025 год с рекордным дефицитом бюджета 0 244

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Германия закрыла 2025 год с рекордным дефицитом бюджета
ФОТО: pixabay

Совокупный государственный бюджет Германии завершил 2025 год с крупнейшим дефицитом с кризисного 2022 года. Все уровни власти страны впервые одновременно ушли в минус.

Совокупный государственный бюджет Германии завершил 2025 год с наибольшим дефицитом с начала войны в Украине в энергетически кризисном 2022 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбаденево вторник, 7 апреля. Дефицит достиг 127,3 млрд евро, что на 22,9 млрд евро больше, чем годом ранее. Суммарные доходы составили около 2,081 трлн евро, расходы - около 2,208 трлн евро.

Главным виновником роста дефицита оказался федеральный центр: его недостача увеличилась на 34,5 млрд и достигла 85,4 млрд евро. Причиной стала ставка на долговое финансирование - через специальные фонды для бундесвера, инфраструктуры и защиты климата, полностью сформированные за счет кредитов.

Муниципалитеты зафиксировали рекордный дефицит в 31,9 млрд евро: расходы выросли на 5,6 процента, тогда как доходы - лишь на 4,1 процента.

Земли и социальные фонды сократили потери

Федеральным землям и системе социального страхования удалось сократить дефицит. Недостача земель снизилась на 9,5 млрд и составила 8,7 млрд евро, причем три четверти этой суммы пришлось на города-земли Берлин, Гамбург и Бремен, тогда как пять земель - в том числе Бавария и Гессен - получили бюджеты с профицитом.

Дефицит системы социального страхования сократился на 9,2 млрд и составил 1,3 млрд евро - за счет роста страховых взносов на 9 процентов, включая повышение дополнительных взносов в фонд медицинского страхования.

Рост расходов федерального центра был обусловлен повышенными субсидиями и займами в пользу социальных фондов. Федерация выделила Deutsche Bahn 5,3 млрд евро на увеличение собственного капитала и предоставила ей кредит на 3 млрд евро. Ключевым фактором роста расходов стали военные закупки - они выросли на 23,4 процента, до 39 млрд евро. Изменение практики учета государственных ценных бумаг позволило снизить процентные расходы по сравнению с 2024 годом.

#финансы #бюджет #дефицит #экономика #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео