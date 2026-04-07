Иранское агентство Mehr сообщило о взрывах на острове Харг, через который идет экспорт нефти.

Иранское агентство Mehr заявило, что «американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харг», пишет "Медуза".

На острове, сообщается в телеграм-канале агентства, произошли несколько взрывов. Другие подробности пока не уточняются.

Журналист «Персидской службы Би-би-си» Фарзад Сейфикаран написал в соцсети X, что иранские СМИ сообщают «о мощных взрывах на острове Харг в результате израильского удара».

Президент США Дональд Трамп в конце марта угрожал «уничтожить остров Харг», через который идет основной экспорт иранской нефти, если Тегеран откажется прекратить войну.

Также сообщалось, что США рассматривают возможность взять Харг под свой контроль, чтобы заставить Иран разблокировать движение судов по Ормузскому проливу.