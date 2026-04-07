Пентагон расширяет список иранских целей для ударов, стремясь включить в него объекты «двойного назначения» и полагая, что в таком случае атака не будет считаться военным преступлением, пишет Politico со ссылкой на источники.

В качестве целей рассматриваются объекты, которые обеспечивают топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных, цитирует "Медуза". При этом, по словам одного из собеседников Politico, внутри Пентагона идут споры о том, насколько это обоснование юридически состоятельно и где проходит грань между военными и гражданскими объектами: например, опреснительные установки могут считаться целью, поскольку вода необходима и военным.

Двое представителей Пентагона добавляют, что список целей также пересматривается на фоне того, что американские и израильские военные ищут новые объекты после пяти недель непрерывных ударов по Ирану.

В военном ведомстве вопросы журналистов переадресовали в Белый дом. «Задача Пентагона — готовить варианты действий, чтобы предоставить верховному главнокомандующему максимальную гибкость. Это не означает, что президент уже принял решение», — ответила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам источника Axios, «если президент увидит, что сделка складывается, он, вероятно, возьмет паузу». Но решение, как отмечает собеседник издания, принимает только Трамп. Представитель Пентагона добавил, что они «скептически» настроены относительно возможности очередной отсрочки на этот раз. По словам еще одного американского чиновника, «президент настроен максимально кровожадно, как бешеный пес».

Трамп на протяжении последних двух недель уже несколько раз выдвигал Ирану ультиматумы с угрозами. 5 апреля он написал, что во вторник (7 апреля) в Иране будет «день электростанций и день мостов одновременно», потребовав открыть «чертов» Ормузский пролив. В следующем посте Трамп установил финальный срок: «вторник, 8 вечера по времени Восточного побережья». По московскому времени это 3 часа ночи среды, 8 апреля.

И правозащитники, и политики (как в США, так и за пределами страны) заявляют, что удары по иранской энергетической инфраструктуре будут военным преступлением. Трамп на ежегодном пасхальном мероприятии в Белом доме говорил, что «не беспокоится» по этому поводу, а военное преступление совершает именно Иран, и оно заключается в наличии ядерного оружия».