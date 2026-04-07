Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН об Ормузском проливе. Предложенный Бахрейном проект резолюции, в которой говорилось о необходимости защитить свободу судоходства в важнейшей для мирового нефтяного рынка акватории, провалился на голосовании Совбеза ООН из-за вето РФ и КНР. Они пообещали предложить свой проект документа.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Москва "не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права". Постпред КНР Фу Цун заявил, что резолюция Бахрейна по Ормузскому проливу "содержит одностороннее осуждение и представляет собой попытку оказать давление". Он добавил, что документа на фоне угроз США "уничтожить цивилизацию" стало бы ложным сигналом.

Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни выразил сожаление исходом голосования в СБ ООН. "Отказ принять эту резолюцию посылает народам мира неверный сигнал о том, что угрозы международным водным путям могут оставаться безнаказанными", - сказал он. По словам дипломата, в проекте резолюции содержался и призыв к Ирану выполнять свои международные обязательства и прекратить нападения на соседние страны.