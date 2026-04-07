В ночь на среду истекает срок, который Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива и заключения сделки с США.

В понедельник Тегеран отверг предложение о прекращении огня, заявив, что стремится к долгосрочному завершению войны с США и Израилем. В ответ Трамп сначала сказал, что с Ираном можно «покончить» за одну ночь — и что «этой ночью может стать уже следующая», а затем опубликовал пост о возможной гибели «целой цивилизации».

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдёт. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдёт нечто революционно прекрасное, кто знает? Мы узнаем это сегодня ночью», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Руководство Ирана за словом в карман не полезло и «выстрелило» ответным твитом: Иран пригрозил полным уничтожением нефтегазовой и энергетической инфраструктуры Ближнего Востока, закрытием Баб-эль-Мандебского пролива, а президент страны сказал, что 14 млн иранцев уже заявил о готовности вступить в армию.

«С этого момента определенные соображения, касающиеся добрососедства и сдержанности, прекращаются. Мы будем действовать против инфраструктуры Соединенных Штатов и их партнеров в Персидском заливе таким образом, что они будут лишены нефти и газа региона на годы», - заявил КСИР.

А высокопоставленный иранский чиновник заявил прессе, что если США атакуют электростанции Ирана, то «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму», возможно и закрытие Баб-эль-Мандебского пролива - одного из самых важных стратегических узких мест мировой морской торговли.

«Более 14 миллионов мужественных иранцев на данный момент заявили о готовности пожертвовать своей жизнью ради защиты Ирана. Я также был, есть и буду готов отдать жизнь за Иран», - написал президент Пезешкиан.

Трамп ранее угрожал обрушить «ад» на Тегеран, если до 20:00 по восточному времени США во вторник (03:00 в среду в Латвии) не будет достигнута сделка по открытию Ормузского пролива.

Если дедлайн будет сорван, президент США пообещал атаковать иранские электростанции и мосты, отклонив замечания о том, что такие действия могут считаться военным преступлением.

Тем временем иранцы создали живые цепи из людей, которыми окружили энергетические объекты, которые пообещал уничтожить Трамп, сообщает агентство Tasnim.