В России перестали работать сайты банков и телекоммуникационных компаний

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России перестали работать сайты банков и телекоммуникационных компаний
ФОТО: Unsplash

В понедельник вечером в России перестали работать сайты банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций, сообщает канал «Sboi.rf» в приложении Telegram, который отслеживает работу интернет-сервисов, пишет ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

С чем связаны эти проблемы, пока неизвестно.

По данным «Sboi.rf», сбои возникли у телекоммуникационной компании «Ростелеком», «Альфа-банка», спутникового телевидения «НТВ Плюс», интернет-сервиса «Триколор», федеральной информационной системы «Госуслуги» и мобильного оператора T2.

Жители также сообщают о проблемах в работе «Сбербанка», «Газпромбанка» и стримингового сервиса Okko.

В Москве перестал работать домашний интернет, предоставляемый «Ростелекомом», свидетельствуют жалобы пользователей. Компания заявила, что вечером в понедельник подверглась масштабной DDoS-атаке, однако она была нейтрализована.

Тем временем сообщается, что перестал работать и сам канал «Sboi.rf».

#банки #сбой
