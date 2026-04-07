В понедельник вечером в России перестали работать сайты банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций, сообщает канал «Sboi.rf» в приложении Telegram, который отслеживает работу интернет-сервисов, пишет ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

С чем связаны эти проблемы, пока неизвестно.

По данным «Sboi.rf», сбои возникли у телекоммуникационной компании «Ростелеком», «Альфа-банка», спутникового телевидения «НТВ Плюс», интернет-сервиса «Триколор», федеральной информационной системы «Госуслуги» и мобильного оператора T2.

Жители также сообщают о проблемах в работе «Сбербанка», «Газпромбанка» и стримингового сервиса Okko.

В Москве перестал работать домашний интернет, предоставляемый «Ростелекомом», свидетельствуют жалобы пользователей. Компания заявила, что вечером в понедельник подверглась масштабной DDoS-атаке, однако она была нейтрализована.

Тем временем сообщается, что перестал работать и сам канал «Sboi.rf».