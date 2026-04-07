Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вам надо напрячься»: Латвии, Литве, Эстонии и Украине пригрозили «Орешником» в Госдуме РФ

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

"Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник»", считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. "Прибалтике тоже надо напрячься", - заявил он.

В российской Госдуме пригрозили Украине и странам Балтии, да еще вспомнили при этом Бога, что вызвало критику в социальных сетях. "Богохульники сидят в Госдуме, жуть", "и не боится наказания свыше, у гитлеровцев тоже на ремнях было написано "с нами Бог", - пишут пользователи сети.

«Они давно "Орешника" заслужили, сам Бог велел получить "Орешник" за то, что они тут вытворяют. Я думаю, они уже достойны этого серьезного удара», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, применение того или иного оружия боевого воздействия зависит от российского военного руководства.

«Удары по Новороссийску, потопление в Азовском море нашего "Волго-Балт 138" с зерном, гибель наших людей, налеты дронов через Прибалтику — такие вещи не прощаются», — подчеркнул Колесник.

"Прибалтике тоже надо напрячься немножко за то, что она пропускает украинские дроны. Может быть, там и ее дроны потихонечку добавляют под шумок", - пригрозил Колесник.

«Врагам России сейчас завидовать никак не приходится. Я думаю, европейцы тоже это скоро поймут, потому что их потихонечку в этот водоворот войны Зеленский втягивает, из которого выход только один — в сторону кладбища», — отметил Колесник.

Напомним, что заявления официальных лиц в РФ о том, что страны Балтии и Финляндия якобы пропускают украинские дроны - официально не подтверждены. В латвийском МИДе уже заявляли о том, что подобные обвинения являются провокацией.

#Украина #социальные сети #оборона #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео