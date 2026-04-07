В администрации президента США Дональда Трампа начались чистки. Накануне свой пост покинула глава минюста и генпрокурор Пэм Бонди. Вслед за ней, как пишут американские СМИ, могут последовать и некоторые другие высокопоставленные чиновники. Большая чистка началась и в Пентагоне. Согласно утечкам, обсуждается также уход и директора ФБР Кэша Пателя, министра армии Дэниела Дрисколла и министра труда Лори Чавес-Деремер.

Президент недоволен

Изначально во время второго президентского срока Дональд Трамп неохотно увольнял кого-либо из своих главных помощников, действуя либо в угоду демократии, либо в угоду СМИ. Однако отставки всё же были. Например, своего поста после скандала с чатом в незащищенном мессенджере Signal, где обсуждались удары по хуситам и куда случайно добавили главреда The Atlantic, лишился советник по нацбезопасности Майк Уолц.

Помимо этого, Трамп уволил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Это произошло на фоне скандальных рейдов иммиграционной полиции ICE и столкновений с протестующими в Миннесоте, в ходе которых погибли двое граждан США. Однако оба сторонника президента всё же остались в правительстве, Ноэм получила должность спецпосланника в инициативе «Щит Америк», а Уолц — постпреда США при ООН.

В администрации до недавнего времени действовал негласный указ о том, что до промежуточных выборов никто не покинет свой пост. Но война с Ираном изменила политические расклады: поддержка инициатив американского лидера со стороны граждан страны стала стремительно таять.

Один из источников, близких к Белому дому, сообщил The Atlantic, что Трампу понравился отклик американцев на его решение уволить Ноэм. И он решил повторить это уже с генпрокурором Пэм Бонди, обязанности которой будет временно исполнять ее заместитель Тодд Бланш. Однако в отличие от Уолца и Ноэм она уходит на неизвестную «новую работу в частном секторе».

Причиной опалы, в которой оказалась Бонди, стала работа возглавляемого ею ведомства по «делу Эпштейна». Несколько месяцев назад генпрокурор сообщила, что на ее столе лежит «список клиентов» предпринимателя, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Впоследствии она поспешила уточнить, что это было сказано для красного словца и на самом деле никакого списка не существует.

Но публикация файлов ни СМИ, ни общественность особо не удовлетворила. К тому же документы не обнародовали в срок. Кроме того, из архивов удалили некоторые файлы, позволяющие установить личности жертв Эпштейна. Эмоциональное выступление Бонди в конгрессе лишь усугубило ситуацию. Если бы она осталась рядом с Трампом, то стала бы для него слишком токсичным активом. Президенту пришлось спешно от нее избавляться.

Также американский лидер, как пишут СМИ в США, был недоволен тем, что Бонди, хотя и демонстрировала лояльность президенту, как министр недостаточно активно добивалась уголовного преследования его оппонентов.

В Пентагоне — свои чистки

Тем временем шеф Пентагона Пит Хегсет потребовал немедленной отставки начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. В министерстве обороны заявили, что благодарны ему за службу, но «пришло время для нового руководства армии». На этом посту хотят видеть того, кто «воплотит видение президента Трампа», заявил министр войны.

Джорджа назначил предыдущий президент США Джозеф Байден в 2023 году, его кандидатуру одобрил сенат. Обычно начальника штаба армии меняют раз в четыре года, но в этот раз американские власти не стали дожидаться окончания срока его полномочий.

Помимо этого, Хегсет заблокировал повышение двух женщин-офицеров и двух афроамериканцев, которым хотели присудить генеральские звания. А из списков на повышение он убрал полковника Дэйва Батлера, который работал под началом бывшего главы комитета начальников штабов Марка Милли — Дональд Трамп обвинил его в измене и предложил казнить.

При этом в первые месяцы работы Хегсет уволил председателя объединенного комитета начальников штабов, генерала-афроамериканца Чарльза Брауна, женщин-командующих ВМФ и береговой охраны Лизу Франкетти и Линду Фэган, а также генерала Дженнифер Шорт, начальницу резерва ВМС Нэнси Лакор и вице-адмирала Шошану Чатфилд.

Кроме того, шеф Пентагона начал масштабную реформу системы отбора офицеров для продвижения по службе и назначения на руководящие должности, призвав закрыть программу по обеспечению всем офицерам независимо от расы или пола равной возможности претендовать на высшие посты.

Длинный список

Как пишут американские СМИ, следующим в очереди на выход из администрации Трампа может стать директор ФБР Кэш Патель. Также «ведутся активные обсуждения» по поводу возможного ухода министра армии Дэна Дрисколла, близкого к вице-президенту США Джею Ди Вэнсу, и министра труда Лори Чавес-Деремер.

При этом уточняется, что сам президент США еще не принял окончательное решение по поводу возможных увольнений.

Впрочем, некоторые сторонники Трампа стали и сами отворачиваться от него. О своем уходе в отставку ранее объявил директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, ставленник главы офиса нацразведки Тулси Габбард. Он заявил, что не может поддерживать продолжающийся конфликт с Ираном.

По мнению чиновника, Вашингтон был втянут в эту войну из-за дезинформации и назвал влияние Израиля на политику США «медвежьей услугой», так как его данные попросту не соответствуют действительности.

Не всё так однозначно и с самой Тулси Габбард. Недавно появились сообщения о том, что президент США якобы рассматривает ее возможное увольнение с поста директора национальной разведки страны после того, как она не стала осуждать подавшего в отставку Кента.