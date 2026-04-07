Силы обороны Украины в ночь на 7 апреля нанесли новый удар по российскому нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл".

Информацию об этом подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" (Слободка, Ленинградская обл., РФ). Предварительно подтверждено поражение трех резервуаров, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика". Указанный объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, средства от функционирования которой идут на продолжение вооруженной агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Генштаб ВСУ уточняет масштабы нанесенного ущерба. Также сообщается, что 5 апреля в результате удара были повреждены объекты нефтотранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры россиян.

"В частности, в результате поражения порта "Транснефть-Порт Приморск" повреждены три резервуара типа РВСП-20000 с последующим возгоранием нефтепродуктов. РВСП-20000 — резервуар объемом 20 000 м³. Это типовая конструкция, которую используют для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей", - отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в результате удара 5 апреля по ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" были повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установка 19/6, задействованная в производстве нефтяных битумов.